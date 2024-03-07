الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

ضُبِط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، وفق بيان لهيئة الرقابة الإدارية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد، ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وأسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

وبإجراء التحريات، والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت حوالي مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية، تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

قطاع الطيران المدني المستشار النائب العام شركة الطيران الوطنية

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