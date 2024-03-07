مستثمري العاشر من رمضان: اتفاق مصر مع صندوق النقد في توقيت مناسب للغاية

قال المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه يمكن للدعم المالي من صندوق النقد الدولي أن يساهم في تحسين قدرة مصر على تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية مهمة، ويمكن توجيه جزء من التمويل نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.

أضاف رئيس جميعة مستثمري العاشر من رمضان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن لاتفاقية اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي أن تعزز مصداقية السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية أمام الشعب والمستثمرين، من خلال التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والتدابير المالية المطلوبة، وتبني سجلًا قويًا في إدارة اقتصادها وجذب الدعم الدولي.

أوضح أنه بهذه الطريقة، يمكن رؤية العديد من الآثار الإيجابية عن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

أكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تساهم اتفاقيات الاقتراض من صندوق النقد الدولي في تعزيز التوجه نحو تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، يمكن لمصر أن تتبنى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونة.

أوضح أنه علاوة على ذلك، تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي يسهم في تحسين الإدارة المالية والاقتصادية في البلاد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

أشار إلى أنه يجب أن نلاحظ أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي له أيضًا تحدياته ومخاطره، ومن المهم أن تكون الحكومة المصرية حذرة وحكيمة في إدارة الديون وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المالي المقدم.