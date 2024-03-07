الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد انضمام نجوم عرب.. طاقم العمل الكامل لمسلسل "مليحة"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يعد مسلسل مليحة واحد من المسلسلات التي تنافس بقوة خلال شهر رمضان المقبل، بطولة النجمة ميرفت أمين، ويناقش القضية الفلسطينية، ومن القرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولاقى البرومو الذي أذاعته الشركة رواجًا كبيرًا، بسبب أن موضوع المسلسل يمس القضية الفلسطينية، والعدوان الحالي عليها، ومؤخرًا ضم المسلسل نجوم من الوطن العربي وليس مصر فقط.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب تجمع دياب وسيرين خاس في مليحة

أبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل "مليحة" عددًا كبيرًا من الفنانين، من أبرزهم الفنانة اللبنانية ديانا رحمة في بطولة مليحة 2024، كما تشارك الفنانة رحاب الشناط في مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2024، إذ تجسد دور "جنين"، وهي والدة مليحة، خلال الأحداث.

 ومن أبطال مسلسل "مليحة" كل من النجوم:

  • الفنانة اللبنانية ديانا رحمة
  • رحاب الشناط
  • دياب
  • ميرفت أمين
  • أشرف زكي
  • الفلسطينية سيرين خاص
  • أمير المصري
  • أنور خليل
  • رحاب الشناط
  • مروان عايش
  • مروة أنور
  • حنان سليمان
  • المسلسل تأليف رشا عزت الجزار
  • وإخراج عمرو عرفة
  • إنتاج شركة DS+.

 

كما انضم نجوم عرب للمسلسل منهم الفنانة اللبنانية ديانا رحمة، الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، وهي ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة، نشأت في القاهرة وعمان، وظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).

 

قصة مسلسل مليحة

تجسد الفنانة ميرفت أمين دور مليحة ويدور حول أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا، وتحاول الأسرة العبور مجددًا إلى مصر وخلال رحلتها تواجه العديد من الصراعات والأزمات طوال عرض حلقات المسلسل.

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