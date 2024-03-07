الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الفنان الشاب مصطفى طلعت ضمن نجوم "عتبات البهجة" على منصة WATCH IT وقنوات المتحدة فى رمضان

الفنان الشاب مصطفى
الفنان الشاب مصطفى طلعت

بعد نجاحه فى مسلسل  "كل يوم حكاية"، يشارك الممثل الشاب مصطفى طلعت ضمن أبطال مسلسل "عتبات البهجة"، بطولة الفنان يحيى الفخرانى، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامي للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، وإنتاج جمال العدل، وعن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

ولفت الفنان الشاب مصطفى طلعت الأنظار بقوة بأدائه المتميز فى  حكاية "ملك وكتابة" ضمن حكايات مسلسل "كل يوم حكاية" من إخراج روجينا بسالى، مع الفنانين ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبدالغني، وكريم داش، وهو ما رشحه للمشاركة فى مسلسل "عتبات البهجة" مع مجموعة من الفنانين الكبار فى مقدمتهم الدكتور يحيى الفخرانى

مسلسل "عتبات البهجة"، المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد بنفس العنوان، بطولة النجم يحيى الفخرانى، وصلاح عبدالله، وجومانا مراد، ومصطفى طلعت، ومطرب المهرجانات عنبة، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم، ومحسن منصور، وآخرون.

وقال الفنان مصطفى طلعت فى تصريحات صحفية: "إن الوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني حلم منذ طفولتي، والعمل مع المخرج الكبير مجدي أبوعميرة شرف كبير لأي ممثل"، وأضاف: "استمتعت بالعمل تحت قيادة المخرج مجدى أبوعميرة واستفدت كثيرا من إرشاداته".

وتوجه الفنان مصطفى طلعت بالشكر إلى شركة العدل جروب والمنتج الكبير جمال العدل، مضيفا: "أحب أشكر من قلبى دكتور جمال العدل ومؤسسة العدل جروب على الثقة الغالية والدعم منذ بداية مسيرتي الفنية، ومسلسل عتبات البهجة هو ثالث تعاون مع مؤسسة الإنتاج الكبيرة العدل جروب، وفعلا من قلبى باشكرهم على الثقة وعلى كل حاجة حلوة".

مسلسل "عتبات البهجة" يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة dmc العامة، وقناة dmc دراما، خلال الموسم الرمضاني 2024.

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