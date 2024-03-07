الخميس 07 مارس 2024
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حوادث

موعد انتهاء تقديم طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

تنتهي اليوم الخميس، الفترة المحددة لتقديم طلبات التعيين لوظيفة معاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الإناث، والتي بدأت الأربعاء الماضي، الموافق 28 فبراير، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألّا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

وسبق وحددت النيابة الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 7 مارس، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

 وانتهت الخميس 22 فبراير الماضي فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور، والتي بدأت يوم السبت الموافق 17 فبراير، واستمرت حتى يوم الخميس 22 فبراير.

 كما انتهت الخميس 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.

وظيفة معاوني النيابة العامة النيابة العامة الإناث تراكمى جيد

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