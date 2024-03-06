الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي لترؤس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الكينية

سامح شكري
سامح شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء الأربعاء الموافق ٦ مارس الجاري إلى العاصمة الكينية نيروبي لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التي تعقد على مستوى وزيري الخارجية. كما سيشارك وزير الخارجية في منتدى الأعمال الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة ٢٥ شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة. 

وكشف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية كينيا لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وأوضح السفير أبو زيد، بأن تلك الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٦٤، وتأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة، وتعميق علاقات التعاون في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.

الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعد زيادة سعر الفائدة 30%

كولر: غياباتنا مؤثرة.. وأثق فى كل لاعبى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟