وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي لترؤس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الكينية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه مساء الأربعاء الموافق ٦ مارس الجاري إلى العاصمة الكينية نيروبي لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين مصر وكينيا، التي تعقد على مستوى وزيري الخارجية. كما سيشارك وزير الخارجية في منتدى الأعمال الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة ٢٥ شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة.



وكشف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، كما سيجري مباحثات مع وزير خارجية كينيا لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح السفير أبو زيد، بأن تلك الزيارة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٦٤، وتأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة، وتعميق علاقات التعاون في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.