منتخب سيف المبارزة للناشئين يحقق ذهبية الفرق بالبطولة الأفريقية بالقاهرة

حقق منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت 20 سنة ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 45-25 ليحصد بذلك الميدالية الذهبية.

وكان قد افتتح ناشئو منتخب مصر مبارياتهم اليوم بنصف النهائي بمواجهة المنتخب التونسي وتمكن الفراعنة الصغار من تحقيق الفوز بنتيجة 45-14.

وفي ذات السياق، حصد منتخب تونس الميدالية البرونزية وذلك عقب فوزه على المنتخب الليبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-26.

ومثل منتخب سيف المبارزة اليوم كل من محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وإسلام أسامة.

يذكر أن منافسات الفردي للناشئين تحت 20 والشباب تحت 17 سنة قد أختتمت بالأمس وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

ويأتي منتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا يأتي المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.

ونجح منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة في تحقيق ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 45-18 ليحصد بذلك الميدالية الذهبية.

ومثل منتخب السلاح السيف اليوم بمنافسات الفرق كل من أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل وأدهم شلبي.

يذكر أن منافسات الفردي للناشئين تحت 20 والشباب تحت 17 سنة قد أختتمت بالأمس وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.