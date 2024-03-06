أسرة "اليمني" المقتول تصل "الجنايات" لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين

وصلت أسرة اليمني المقتول داخل منزله في فيصل ببولاق الدكرور - منذ قليل - إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بجنوب القاهرة؛ لنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتله.



وكان محامي المدعين بالحق المدني طالب بحظر النشر في القضية وعقدها سرية.



وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.