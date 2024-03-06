"مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تفاعلية بجامعة برج العرب التكنولوجية

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة برج العرب التكنولوجية ندوة تفاعلية تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وإشراف الدكتورة رانيا الشرقاوى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ونائب رئيس الوحدة بالجامعة.



هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية فهم الذات وتعزيز الصحة النفسية وتعلم كيفيه التعامل مع التحديات والضغوط اليومية لنشر الوعي وتعزيز الصحة النفسية.



وتحدث الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة عن أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة دعمها وتمكينها، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.



وأوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي أهمية الاستثمار في تنمية قدرات المرأة ومهاراتها، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى مساعدة المرأة على اكتشاف ذاتها وتطوير مهاراتها في إدارة الضغوط.



وأشارت رانيا الشيمي أمين المرأة بحزب حماة وطن إلى دور المرأة الفعال في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية كما أشارت إلي خطورة العنف الإلكتروني ضد الفتيات والإجراءات المتبعة فى حالة تعرض الفتاة لأى شكل من أشكال العنف الإلكتروني.

وتحدثت عزة ماهر ممثل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن دور المجلس في دعم المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لمناهضة العنف ضد المرأة ودور المجلس القومى للمرأة الفعال في مناهضة العنف الإلكتروني، مشيرة إلى للعديد من سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الندوة محاضرة للدكتورة فاطمة حسين، أستاذ التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية بعنوان "رحلة استكشاف الذات ومهارات إدارة الضغوط" تحدثت فيها عن مهارات إدارة الضغوط وكيفية التعامل مع التوتر والقلق، كما تضمنت الندوة فقرة شعرية عن دور المرأة والأم المصرية في المجتمع



واختتمت الندوة بتكريم عدد من الأمهات المثاليات تقديرًا لرحلة العطاء المستمرة والتفاني في العمل.