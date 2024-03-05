أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لمجمع الأديان ضمن فعاليات "أهل مصر"

شهدت منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، اليوم الثلاثاء، جولة لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن الجولات الميدانية للأسبوع الثلاثين لمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة القاهرة برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وتعرف الأطفال خلال الجولة على أهم معالم المجمع الشهير ومنها "كنيسة مار جرجس" الواقعة داخل حصن بابليون الروماني، كما تفقد الأطفال "الكنيسة المعلقة" التي تعد واحدة من أهم وأقدم الأماكن الأثرية فى المنطقة، وتم تشييدها على برجين من الأبراج القديمة لحصن بابليون.

واختتمت الجولة بزيارة "مسجد عمرو بن العاص" الذي يطلق عليه تاج الجوامع أو الجامع العتيق باعتباره أول مسجد تم بناؤه بقاهرة المعز، بعد أن قام عمرو بن العاص بفتحها.

يأتي الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف التنفيذي، ويشهد ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية بالقاهرة، وتستضيف به قصور الثقافة 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 9 مارس الحالي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي وتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.