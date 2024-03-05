الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التخطيط: 14 مليار دولار زيادة فى الودائع الخليجية القصيرة فى 2023

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

استعرضت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، والتى اتسمت فى أغلب مراحلها بالثبات والاستقرار فى إطار يحكمه التكامل والتعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافة، ارتباطًا بفهم مكامن القوة والتكامل، فمصر تمتلك الريادة العسكرية وأساس أمن واستقرار المنطقة وحائط الدفاع الأول، ومصدر الموارد البشرية  والريادة الثقافية والفكرية، بينما دول الخليج هى مصدر رؤوس الأموال.


العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية

 
وأضافت أنه لطالما ظل التكامل هو أساس العلاقات الاقتصادية بين مصر دول مجلس التعاون الخليجى، وشملت أهم مجالات التعاون المساعدات من دول المجلس لمصر فى ظل الأزمات الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول المجلس فى مصر، التجارة بين مصر ودول المجلس، تحويلات المصريين العاملين بدول المجلس، والسياحة الوافدة لمصر من دول المجلس.


المساعدات الخليجية لمصر


وحول المساعدات الخليجية لمصر، أوضحت أن المساعدات المالية من دول المجلس وبصفة خاصة من الإمارات والسعودية والكويت ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتحسين أوضاع المالية العامة فى أعقاب الأزمات الصعبة التى مر بها، وقد زادت المساعدات الخليجية لمصر بشكل ملحوظ بعد الإطاحة بالإخوان، حيث كانت مصر الدولة الأكثر استقبالًا للمساعدات الخليجية، ففى منتصف عام 2013 أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، يتكون نصفها من ودائع طويلة الأجل منخفضة الفائدة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم تقديم الباقى كمنح، بشكل رئيسى فى شكل توريد المنتجات البترولية بهدف تخفيف الآثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائى خلال عام 2013.


وتابعت: خلال الفترة من عام 2013 و2022 ازدادت المنح الخليجية لمصر، وبلغت ذروتها فى عام 2014 وفقًا لبيانات وزارة المالية لتصل لنحو 96 مليار جنيه، تتضمن منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه  من دولتى الإمارات والسعودية ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، إلى جانب نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينات، وخلال عامى 2016 و2017 أودع الحليفان السعودية والإمارات 5 مليارات دولار أخرى لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، ووفقًا لبيانات آخر تقارير الوضع الخارجى لمصر عام 2023 تلاحظ تزايد قيمة الودائع قصيرة الأجل من كل من الإمارات والسعودية وقطر بنحو 14 مليار دولار لدعم احتياطيات النقد الأجنبى كوسيلة لحماية قيمة الجنية المصرى.

التخطيط المساعدات الخليجية الخليج منح ودائع

مواد متعلقة

معهد التخطيط القومى يشارك فى فعاليات مشروع "زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر"

معهد التخطيط يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشباب

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟