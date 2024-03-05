أيمن الحكيم: الانتهاء من ترميم التسجيلات النادرة بصوت محمد رفعت "شيخ المقرئين"

أعلن الكاتب الصحفي والمؤرخ الفني أيمن الحكيم، الانتهاء من ترميم التسجيلات النادرة لشيخ المقرئين وإمامهم الشيخ محمد رفعت وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأشار الحكيم إلى أن هناك رحلة كفاح كبيرة خاضتها أسرة الشيخ محمد رفعت استغرقت سنوات تجلت فيها كراماته، وأوضح الحكيم: أنه كان شاهدا وقريبا من حكاية مدهشة يجب أن تروى تفاصيلها في يوم من الأيام، وذلك على الأقل لتوجيه الشكر والتحية للجنود المجهولين الذين لولاهم ما تم هذا الإنجاز الكبير.

وختم: نحن على موعد مع عشرات الساعات الجديدة من تسجيلات فائقة الجودة بصوت شيخ المقرئين وقيثارة السماء "محمد رفعت".

الشيخ محمد رفعت

الشيخ محمد رفعت ابن محمود ولد في يوم الإثنين 9 مايو عام 1882م بدرب الأغوات بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيرًا وهو في سن الثانية من عمره. لقب بقيثارة السماء وشيخ المقرئين.

بدأ الشيخ محمد رفعت بحفظ القرآن الكريم في سن الخامسة، وفقد بصره صغيرًا في عمر سنتين.

كان معلم الشيخ الجليل الأول، الشيخ محمد حميدة، وأكمل القرآن حفظًا، بجانب مجموعة من الأحاديث النبوية، كما درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين على يد الشيخ عبدالفتاح هنيدي.

في الرابعة عشرة من عمره، بدأ الشيخ محمد رفعت يُحيي بعض الليالي في القاهرة بترتيل القرآن الكريم، وكان صاحب صوت جميل ببصمة لا تتكرر وأسلوب فريد ومميز في تلاوة القرآن الكريم.

تولى الشيخ محمد رفعت القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918، وتوفى في 9 مايو سنة 1950 وكان حلمه أن يدفن بجوار مسجد السيدة نفيسة.