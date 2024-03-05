الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سفير موسكو بواشنطن: خطر الصدام المسلح بين روسيا والناتو "وارد"

روسيا
روسيا

قال سفير موسكو بواشنطن إن خطر الصدام المسلح بين روسيا والناتو في أوروبا “وارد”، وذلك في الوقت الذي أكدت موسكو أنها تعزز قواتها العسكرية في شمال وغرب البلاد لمواجهة الناتو، حسبما أفادت وكالة رويترز. 

وأضاف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أن روسيا عززت قواتها العسكرية في شمال وغرب البلاد لمواجهة ما تعتبره موسكو حشدا لقوات حلف شمال الأطلسي بالقرب من روسيا، وفق الوكالة الإخبارية في تقرير صادر لها اليوم. 

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في السياق، وردًاً على الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكانت السويد على وشك القيام بذلك.

ويجري حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع مناورة عسكرية تسمى الاستجابة الشمالية 2024 يقول إنها ستشمل أكثر من 20 ألف جندي في النرويج وفنلندا والسويد وستركز على الدفاع الجماعي.

“على خلفية تعزيز الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، وتوسيع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وفي المستقبل، السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز تجمعات القوات في الشمال”، وقال شويجو لكبار الجنرالات دون تقديم تفاصيل "الاتجاهات الاستراتيجية الغربية والغربية".

فقد أثارت الحرب في أوكرانيا أعمق أزمة في علاقات روسيا مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، كما حذر الرئيس فلاديمير بوتن الغرب من خطر استفزاز حرب نووية إذا تم إرسال قوات غربية للقتال في أوكرانيا، وفق وكالة رويترز الاخبارية. 

وقالت المخابرات الأوكرانية إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بعد أن أصيبت سفينة دورية روسية وغرقت في هجوم بحري بطائرة بدون طيار.

ويُزعم أن سيرجي كوتوف قد تعرض للقصف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.وقالت مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا (HUR) في منشور على Telegram إنه تم إجلاء 52 من أفراد الطاقم.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن سفينة أسطول البحر الأسود تعرضت لأضرار في المؤخرة والجانبين الأيمن والأيسر.

ولم يعلق الكرملين بعد، لكن بعض المدونين الروس أكدوا غرق السفينة سيرجي كوتوف.

روسيا الناتو أوكرانيا الصدام سفير موسكو واشنطن

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