السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز سطاس: روسيا تسعى لإشعال حرب في "البلقان" لإلهاء أمريكا والناتو

البلقان
البلقان

كشف الدكتور سرحان الطاهر، رئيس سطاس الدولية للدراسات الاستراتيجية، تفاصيل ما يحدث في البلقان، حيث يرى البعض أنها فرصة لتوسيع دائرة المواجهة الغربية مع روسيا، قائلًا، إن الأمر يشوبه ريبة كبيرة، حيث إن وزارة الخارجية الروسية ما لبثت أن تكب النار على الزيت، حيث كانت بياناتها الأخيرة شديدة اللهجة وبحدة متناهية النظير لمساندة صربيا. 

صربيا موالية لروسيا بنسبة 100%

وأضاف الطاهر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تخلت مؤخرًا عن أكبر حلفاءها من أرمينيا وقدمتها قربانًا كي ترضى عنها تركيا، موضحا أن الحكومة الصربية موالية 100% لروسيا وهي تدعمها حتى في احتلالها لأوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تسعى لإشعال فتيل الحرب في منطقة البلقان لإلهاء الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها حلف الناتو.

البلقان الناتو روسيا أوكرانيا أمريكا

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