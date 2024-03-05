الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

11 مارس.. الحكم على المتهمين بالنصب بتغير العملات الأجنبية بعابدين

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنح عابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 11 مارس. 

11 مارس.. الحكم على المتهمين بالنصب بتغير العملات الأجنبية بعابدين

اعترف المتهم فى التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين عملات أجنبية النصب تغيير العملات المحلية الحكم تغير العملات الأجنبية عابدين

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