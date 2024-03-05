المسلسل به مناظر جمالية.. أين تم تصوير «جودر» لياسر جلال؟

مع رحلة السندباد على مدار سبع رحلات في عالم شهريار وشهرزاد، من خلال قصة مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال رمضان 2024، لذلك نستعرض أشهر 10 قصص من روايات ألف ليلة ليأخذنا إلي عالم الخيالات والحكايات وسط روعة من الطبيعة الجذابة.

بعد طرح البرمو الرسمي للمسلسل، أعجب كثيرون من المشاهدين بالأماكن الخلابة الساحرة التي تم تصوير العمل بها لكن في الحقيقة أن معظم المشاهد في مصر من نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، وجزء بسيط تم تصويره في المغرب.

قصة «دودر»

ويجسد الفنان أسر ياسين دور الملك جود ر، فى قصص مختلفة كل واحدة منها تحكي عن أبطال مختلفين وعبر عصور مختلفة، كانت روتها شهرزاد لزوجها الملك شهريار طوال ألف ليلة، من بينها حكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان، ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال المسلسل

“جودر” بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.

موعد عرضه

يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ومسلسل جودر ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط.