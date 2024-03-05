نتائج استثنائية لـ "كونتكت المالية القابضة": صافي ربح يبلغ 692 مليون جنيه بزيادة 36%

◄نمو قوي في إجمالي محفظة كونتكت المالية القابضة التمويلية لتصل إلى 21.2 مليار جنيه في 2023 بزيادة 43%.

◄التوسع والابتكار يدفعان كونتكت المالية: نمو على الرغم من التحديات الاقتصادي

◄قفزة في الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين قطاع السيارات والتمويل الاستهلاكي يحققان نموًا قويًا قطاع التأمين يسجل نتائج قياسية

◄نجاح التوسع الإقليمي في كينيا والتوجه للأمارات قريباتوقعات مستقبلية إيجابية مع التركيز على النمو المستدام

علق سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة على نتائج الأعمال قائلًا "نحن في غاية السعادة والفخر بالنتائج المالية المتميزة التي حققتها كونتكت خلال عام 2023، والتي جاءت تتويجًا لجهود فريق عملنا المتميز واستراتيجيتنا المتطورة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة، فقد حققت الشركة أداءً قويًا في كافة قطاعاتها، حيث ارتفع صافي ربح قطاعي التمويل والتأمين بنسبة 30% و84% على التوالي، وبلغ صافي الربح 692 مليون جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 36%

هذا النمو ليس وليد الصدفة، بل يعود إلى تركيزنا المستمر على الابتكار وتطوير الحلول المالية المتنوعة التي تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة. على سبيل المثال، شهد تطبيق "ContactNow" نموًا ملحوظًا في عدد التسجيلات وطلبات التمويل الفوري، مما يشير إلى نجاحنا في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية.

إلى جانب تعزيز التجربة الرقمية، نجحنا كذلك في تحقيق نتائج مميزة في قطاع التمويل، مع نمو ملحوظ في قطاعي السيارات والتمويل الاستهلاكي. كما يسعدني أن أشهد على النتائج القياسية التي حققها قطاع التأمين، والتي تعكس ثقة العملاء المتزايدة في منتجاتنا وخدماتنا.

لا شك أن التوسع الإقليمي يعد أحد أهم استراتيجياتنا المستقبلية، وقد شهدنا نجاحًا مبشرًا بشركتنا في كينيا. نحن نثق بفرص النمو الكبيرة المتاحة في الأسواق الإقليمية لا سيما الإمارات والسعودية، ونخطط لإطلاق المزيد من المبادرات التوسعية خلال السنوات المقبلة.

إن النتائج الاستثنائية لعام 2023 تمنحنا الثقة والزخم لمواصلة مسيرة نجاحنا، نحن ملتزمون بتعزيز موقعنا كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتوسيع أعمالنا في أسواق جديدة، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد المحلي والإقليمي".