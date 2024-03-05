خطة بريطانيا لترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا تتعرض لأول هزائم برلمانية

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لهزائمه الأولى بسبب تشريعه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن طالب مجلس الشيوخ في البرلمان بتوفير حماية أكبر قبل إقلاع رحلات الترحيل.



وبموجب خطة رواندا، التي لم يتم تنفيذها بعد، سيتم إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ للعيش في رواندا، ولكن حتى الآن لم يتم ترحيل أي شخص بسبب التحديات القانونية المستمرة.

وفي محاولة للتغلب على مقاومة المحاكم، تقوم حكومة سوناك بتمرير تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من التحديات القانونية من خلال إعلان رواندا ما يسمى دولة آمنة لطالبي اللجوء.

وصوت الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، المكون إلى حد كبير من السياسيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، لصالح تعديل واحد من شأنه أن يعني أن الرحلات الجوية لا يمكن أن تقلع إلا عندما يتم التنفيذ الكامل لمعاهدة - من شأنها تنفيذ الضمانات القانونية في نظام اللجوء الرواندي.