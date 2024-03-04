الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عماد الدين حسين: الدولة المصرية تقف رسميًا وشعبيًا بجانب الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق ، إن الدولة المصرية هي التي تتحمل العبء الأكبر فيما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات كثيرة بحق الشعب الفلسطيني.

الحرب في غزة 

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تريد تهجير الشعب الفلسطيني خارج حدود الأراضي الفلسطينية للوصول إلى ضم الأراضي الفلسطينية المشروعة إلى حوذة الكيان.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تقف رسميًا وشعبيًا بجانب الشعب الفلسطيني منذ بداية الغارات الصهيونية الأخيرة.

الانتهاكات الصهيونية 

وأشار أن إسرائيل تريد توقف المساعدات المصرية والعالمية إلى الشعب الفلسطيني لمحاولة إجبار الشعب الفلسطيني على هجره وطنه قسرًا.

والعدوان الإسرائيلي على غزة لم يترك لدى أي عاقل فرصة ليغفر لإسرائيل ما فلعته وما حدث بعد 7 أكتوبر بمثابة عدوان على المنطقة العربية بأكملها، وليس غزة فقط؛ فالإسرائيليون يظنون أنهم طبقة عليا على البشر
 

عماد الدين حسين القاهرة الإخبارية الانتهاكات الصهيونية الحرب بغزة تهجير الشعب الفلسطيني

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