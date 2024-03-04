"الأونروا" تتهم جيش الاحتلال باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة مع حماس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، في بيان، إن الاعترافات الكاذبة المنتزعة “تحت التعذيب” تم استخدامها “لزيادة نشر المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا”، مشيرة إلى أن اعترافات بالتهم الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.

اتهامات اسرائيلية ضد موظفي الاونروا

ووفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية، اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن 12 موظفًا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الإرهابية وزعمت أن حوالي 12٪ من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بعض المعلومات المتعلقة بالموظفين الـ12 المشاركين في 7 أكتوبر تم الحصول عليها من خلال بيانات الهاتف الخليوي ومصادر أخرى. وتقول الأونروا إنها طردت 10 من موظفيها الـ12 المتهمين وأن الاثنين الآخرين ماتا.

وقالت الأونروا إن المزاعم ضد إسرائيل هي جزء من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، ويزعم أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب، بما في ذلك 21 من موظفي الأونروا، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والضرب.

ويستند التقرير إلى حد كبير على شهادة المعتقلين الغزيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وفي المواقع العسكرية وتم إطلاق سراحهم مرة أخرى إلى غزة عند معبر كيرم شالوم الحدودي بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على المزاعم المتعلقة بتعذيب واحتجاز موظفي الأونروا، لكنه قال في بيان إن إساءة معاملة المعتقلين “محظور تماما”.