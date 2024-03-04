البيت الأبيض: وقف مؤقت لإطلاق النار ضرورى لاتفاق بشأن المحتجزين

أعلن البيت الأبيض، عن وقف مؤقت لإطلاق النار ضروري لاتفاق بشأن المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب بغزة

وأكد البيت الأبيض، أنه يطالب حماس بقبول الشروط المطروحة على الطاولة حاليًا.

نزوح شعب غزة

وأضاف البيت الأبيض، أنه ستكون هناك عمليات إنزال جوي إضافية للمساعدات إلى غزة.

وأفاد، بأن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية جعلوا من الصعب إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن السياسي الإسرائيلي بيني جانتس طلب عقد لقاءات مع مسئولين أمريكيين.