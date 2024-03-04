خبير اقتصادي يكشف أسباب توترات أوكرانيا وبولندا بسبب أزمة الحبوب (فيديو)

قال علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أعلن أن حكومته تدرس إغلاقا مؤقتا أمام البضائع الأوكرانية، الأمر الذي سيضر بولندا بشكل كبير خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن هناك ضغط من المزارعين الذين يصفون المنتجات الزراعية الأوكرانية بأنها أرخص من البولندية.

وأضاف حمودي، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الحبوب الأوكرانية تدخل إلى بولندا بأسعار منخفضة نسبيا، وهذا يمثل منافسة غير عادلة للمزارعين، ولكن الاتحاد الأوروبي يتعمد إعطائهم هذه المعاملة المفضلة، وذلك لما تمر به أوكرانيا، فالاتحاد الأوروبي يساند أوكرانيا عسكريا وماديا، ويريد أن تستمر صناعة الحبوب وتشجيع المزارعين على تسهيل التصدير، في ظل المعوقات التي تواجههم من خلال البحر الأسود.