الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نصر الوحي: السبح تمنح الإنسان طاقات مختلفة حسب نوع تكوينها

السبح
السبح

قال نصر الواحي، صانع سبح، إن السبح لها أنواع كثيرة، وكل نوع يمنح الإنسان طاقة مختلفة، وسبح الأخشاب تختلف عن سبح الأحجار الكريمة والأخرى البلاستيك.

صناعة السبح 


وأكد نصر الواحي، خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن أفضل سبحة في التسبيح هي سبحة اليسر، ولكن لا يمكن القول إن سبحة ما تحقق الأماني وما إلى ذلك، لأن أمور الإنسان جميعها بيدي الله سبحانه وتعالى".


وتابع:" سبحة الكهرمان من أغلى أنواع السبح، وذلك لأن حجر الكهرمان يأخذ آلاف السنين من أجل تكوينه".

أصل الصناعة 

وارتبطت صناعة السبح بالروحانيات منذ مئات السنين، وزاد الاهتمام بها من قبَل فئات مختلفة، فى ظل التطورات التى طرأت عليها، لتظهر فى أشكال مبتكرة ومتعددة يصعب حصرها، وتحتل موقعًا متصدرًا بين الصناعات اليدوية، نتيجة زيادة أعداد المصنّعين الذين تمسكوا بمهنة آبائهم وأجدادهم، والدعم الذى تكفله الدولة للحرف التراثية، ومن بينها صناعة السبح.

كانت السبحة قديمًا عبارة عن خرز بأنواع معينة يلتف فى شكل دائرى بواسطة خيوط رفيعة، لكن مع التطورات السريعة والمتلاحقة التى شهدتها الصناعة، والحاجة إلى التمرد على الشكل التقليدى، تحولت السبح من مجرد حرفة بسيطة إلى صناعة ضخمة، تحتاج إلى ماكينات متعددة، وتعتمد على أنظمة معقدة وعمالة ماهرة، تستطيع إنتاج كميات كبيرة فى وقت قياسى.

نصر الواحي صانع سبح السفيرة عزيزة دي ام سي أنواع السبح

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