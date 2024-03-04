الأندية المتأهلة إلى ربع نهائى كأس الكونفيدرالية.. مواجهة مصرية محتملة

تترقب جماهير الكرة المصرية، قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023-2024)، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات للبطولة، يوم أمس الأحد.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، ثمانية أندية، هى: الزمالك وفيوتشر، ممثلا الكرة المصرية، إلى جانب كل من اتحاد العاصمة الجزائري، ونهضة بركان المغربي، ودريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري، وأبو سليم الليبي، والملعب المالي.

أربعة أندية من المتأهلين إلى دور الثمانية، سبق لها التتويج من قبل بلقب كأس الكونفيدرالية، وهى نهضة بركان (مرتين)، الزمالك (مرة واحدة)، اتحاد العاصمة (مرة واحدة)، الملعب المالي (مرة واحدة)

المواجهات المحتملة للزمالك وفيوتشر

تنص لائحة قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة الأندية صاحبة المركز الأول لنظيرتها من تلك التي احتلت المركز الثاني، باستثناء الفريق الوصيف الذي كان متواجدا معه في مجموعته.

وبناءً على ذلك، قد تشهد قرعة الدور ربع النهائي مواجهة مصرية خالص ستجمع الزمالك وفيوتشر.

وقد يواجه الزمالك صاحب المركز الأول في مجموعته، أيضا أحد ناديي ريفرز يونايتد النيجيري أو الملعب المالي

بينما سيواجه فيوتشر صاحب المركز الثاني في مجموعته، أيضا أحد ناديي دريمز الغاني أو نهضة بركان المغربي.

موعد قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

ستقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، خلال شهر مارس الجاري، في موعد يتحدد لاحقا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعقب قرعة الدور ربع النهائي، سيجري «كاف» قرعتي الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة.

موعد مباريات الدور ربع النهائى لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم 31 مارس، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وستجرى مباريات الإياب، على ملاعب الأندية التي احتلت الصدارة في مجموعاتها.

موعد مباريات الدور نصف النهائى لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ستقام مباراتا ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم 21 أبريل، على أن تقام مباراتا الإياب يومي 28 أبريل المقبل.

موعد مباراتى الدور النهائى لكأس الكونفيدرالية الإفريقية

ستقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، يوم 10 مايو، على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 مايو المقبل.

