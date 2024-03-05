الزاوية والفراشة.. 5 أوضاع يوجا فعالة للأمهات المستقبليات

تعتبر فترة الحمل وقتًا رائعًا لجميع النساء، حيث يشعرن بمشاعر أن يصبحن أمًا، ومع ذلك، يبدأ جسم المرأة في الشعور بقدر معين من الانزعاج بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث، حيث يعاني من الغثيان ومشاكل التنفس والغثيان، لذلك، يجب على المرأة أن تعتني بنفسها وبطفلها جيدًا من خلال اتباع نظام غذائي فعال وأداء أوضاع اليوجا الآمنة والمريحة يوميًا للحفاظ على توازن جسدها وعقلها.

كوناسانا (وضعية الزاوية)

ينبغي القيام بهذه الوضعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، أي الأسابيع الـ 12 الأولى أثناء فترة الحمل، تقوي الوضعية الرحم ويساعد على عمل المبايض بشكل صحي، وتخفف الإمساك الذي يعد من أعراض الحمل، تعمل هذه الزاوية أيضًا على تقليل الضغط الزائد الناتج عن وزن الحمل وتنشيط الدورة الدموية عن طريق تدليك القدمين وساقي الجسم.

فيرابهادراسانا (وضعية المحارب)

تعتبر هذا آمنًا خلال الأسبوع الثاني والثالث من الحمل مما يساعد على تقوية وتقوية الذراعين والساقين وأسفل الظهر من الجسم، كما أنه يساعد في التنفس والدورة الدموية مع تعزيز الوعي بالجسم ويساعد على ربط الاتصال بين الجسم والعقل، مما يحسن الصحة العقلية للشخص.

تريكوناسانا (وضعية المثلث)

تمارس Trikonasana بشكل أساسي من قبل النساء الحوامل في الثلث الثاني والثالث من الحمل مع وضع المثلث المعدل الذي يساعد النساء الحوامل على استعادة توازن الثلث لأنه يجعلهن ضعيفات بمرور الوقت، تدعم هذه الوضعية الجزء السفلي من الظهر وتساعد في عملية الولادة بسلاسة عن طريق مد الوركين وفتحهما، كما أنه يحسن وظيفة الجهاز الهضمي لدى النساء الحوامل وهو أمر مؤلم في بعض الأحيان.

مارجارياسانا (وضعية القطة والبقرة)

يجب على النساء الحوامل ممارسة هذه اليوغا قبل الولادة خلال الثلث الأول والثالث من الحمل لأنها تنطوي على سلسلة من الحركات وتمتد العمود الفقري بينما تترك البطن معلقة مما يخفف التوتر أيضًا، كما أنه يساعد في إعادة وضع الطفل من أجل الولادة المثالية ويساعد في تخفيف الألم أثناء المخاض وتحسين تدفق الدم أيضًا.

باداكوناسانا (وضعية الفراشة)

يُنصح بأداء وضعية اليوجا هذه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الحمل وهي واحدة من أكثر أوضاع اليوجا فعالية للنساء اللاتي يخشين من آلام المخاض، تساعد وضعية الفراشة على فتح الوركين وتحسين مرونة الفخذين الداخليين مما يقلل الألم. كما أنه يقلل من التعب ويساعد في عملية التسليم المباشرة.