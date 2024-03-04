انقطاع المياه عن مدينة منوف وضواحيها لغسل الشبكات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 5-3-2024 م عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة وهي أربع ساعات متصلة.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن المحافظة على المياه واجب ديني ووطني وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادئ الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة علي المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وصرح بأن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنية وطابور صباحي ومسرح للعرائس بمدارس مرحلة رياض الأطفال والابتدائي وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.

وأضاف أنه تم تعريف طلاب المرحلة الإعدادية بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياه والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدولة لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر أن الأنشطة شملت توعية الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكز المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

وأشار إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية مثل إجراء استطلاعات رأي بمراكز خدمة العملاء بمركزي قويسنا والباجور والمشاركة بقوافل تعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بقريتي شنتنا الحجر وإبشادي لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.