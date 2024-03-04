35 % ارتفاعًا في صادرات الملابس لتسجل 259 مليون دولار خلال يناير 2024

أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 35% خلال شهر يناير 2024 لتسجل 259 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار في يناير 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري.

وأضافت "بشارة" أن أمريكا أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 106 ملايين دولار خلال يناير 2024 مقابل 90 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 18%، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة بـ42% لتسجل 54 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.

وذكرت، أن تركيا استقبلت منتجات بـ24 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 62%، وحققت الصادرات إلى إسبانيا 12 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار بارتفاع 35% وزادت الصادرات إلى ألمانيا الاتحاد لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 9 مليون بارتفاع 13%.



وأضافت "بشارة"، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارت كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6%، كما ارتفعت الصادرات إلي ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.

وتابعت، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارت كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بما قيمته 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6%، كما ارتفعت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.