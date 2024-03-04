الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع إيرادات "جدوى للتنمية الصناعية" إلى 12.2 مليار جنيه خلال 2023

جدوى للتنمية الصناعية
جدوى للتنمية الصناعية

كشفت شركة جدوى للتنمية الصناعية، عن ارتفاع ايراداتها  بنسبة 53% لتسجل 12.2 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ8 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الشركة صافي ربح قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 1.46 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 354 مليون في عام 2022 بارتفاع هائل بلغ حوالي 312%.

وارتفعت اجمالي أصول الشركة بشكل ملحوظ في عام 2023 لتصل الي 13.03 مليار جنيه مقارنة بـ 8.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 محققة نسبة ارتفاع حوالي 53%، وسجلت حقوق الملكية مبلغ 3.79 مليار جنيه مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه في العام الماضي.

وبالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية متميزة خلال هذه الفترة بهامش مجمل ربح 27% مقارنة بـ 19% خلال عام 2022 وعائد يبلغ 0.95 جنيه للسهم في نهاية 31 ديسمبر 2023 مقارنة بعائد للسهم 0.18 جنيه عام 2022.

تمكنت الشركة من تحقيق طفرة في نتائج اعمالها خلال عام 2023 على الرغم من التحديات التي لا يزال يواجها القطاع الصناعي بسبب التباطؤ في نشاط الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التمويل، مما يبرز قدرتها على التكيف مع المتغيرات التي تحدث في السوق.

وحققت الإيرادات ارتفاعًا ضخما بنسبة 53% لتسجل 12.24 مليار في 31 ديسمبر2023 مقارنة ب8.01  مليار في عام 2022. وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الاقلية مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب 186 مليون في عام 2022 بزيادة قدرها حوالي 438%، وارتفع هامش صافي الربح بمقدار ثلاثة اضعاف خلال عام 2023 حيث بلغت نسبته 12% من اجمالي الإيرادات مقارنة ب 4.4% عام 2022.ويجدر بالذكر ان الشركة قامت بزيادة حصتها في بعض من شركاتها التابعة خلال عام 2023 مما كان له اثر إيجابي وملحوظ علي الأرباح المحققة بعد استبعاد حقوق الأقلية.

وساهم قطاع الكابلات بحوالي 65٪ من إيرادات الشركة في عام 2023، حيث بلغت إجمالي إيرادات القطاع 7.97 مليارات جنيه مصري مقارنة ب 5.2 مليار جنية من نفس الفترة العام الماضي بارتفاع بلغ نسبته 53% حيث تمكّنت الإدارة من زيادة أسعار جميع المنتجات لتعكس زيادة تكلفة الخامات الناتجة عن ارتفاع أسعار الصرف. 

وتماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم القطاع الصناعي، قامت الشركة بإضافة نشاط تصنيع العدادات وتم البدء في الإنتاج خلال الربع الرابع من عام 2023. هذا بالإضافة إلى النمو الملحوظ لقطاع المقاولات الكهربائية التابع لقطاع الكابلات، حيث بلغ حجم التعاقدات في نهاية عام 2023  حوالي 5 مليار جنيه. وتعمل إدارة البحوث والتطوير في قطاع الكابلات بالشركة على تطوير مجموعة من المنتجات الجديدة لتلبية احتياجات عملائها خلال الفترة المقبلة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المصري. 

وسجل قطاع منتجات الألبان ونشاط بيع التجزئة في 31 ديسمبر 2023 زيادة في الايرادات بنسبة 95% حيث بلغت 2.71 مليار جنية مقارنة ب 1.39 مليار جنية في نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت إعادة هيكلة قطاع المبيعات في الشركة العربية لمنتجات الالبان- اراب دايري في خفض مصروفات البيع بشكل ملحوظ خلال عام 2023. وتم إضافة قنوات بيعية جديدة مما دعم نمو مبيعات الشركة وساعد في جذب عملاء جدد، هذا بالإضافة الي زيادة أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي لتتناسب مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج. 

ونتيجة خطة الشركة لهيكلة القطاع الإنتاجي لاستغلال الطاقات المتاحة بشكل افضل، ارتفع حجم الإنتاج خلال عام 2023 بنسبة 30% مما كان له اثر إيجابي في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة معدلات الربحية. وقد ساهم قطاع التصدير بحوالي 44% من اجمالي مبيعات الشركة العربية لمنتجات الالبان حيث تعد الشركة ثاني أكبر مصدر بقطاع منتجات الالبان في السوق المصري.

 كما حققت شركة المتكاملة المصرية للصناعات الغذائية التابعة لشركة جدوي صافي أرباح بأكثر من 90 مليون جنيه خلال عامها الأول من التشغيل.

وساهم نشاط التعبئة والتغليف بقيادة شركة يونيفرسال يونيباك خلال عام 2023 بحوالي 7 % من اجمالي ايرادات شركة جدوي، حيث بلغت 846 مليون جنيه مقارنة ب 726 مليون جنيه بزيادة قدرها 16.5%. 

وتتمتع شركة يونيباك بقاعدة عملاء متنوعة حيث يرتبط نشاط الشركة بصناعات متعددة مثل الأغذية والمشروبات والكيماويات وصنعات اخري. واستحوذت شركة يونيباك خلال عام 2023 على مصنع جديد بمدينة السادات؛ لزيادة الطاقة لإنتاجية لصناعة الكرتون، وذلك للتوسع في إنتاج بعض منتجات الكرتون ذو هوامش الربحية المرتفعة.

وتستمر إدارة شركة جدوي في متابعة التطورات العالمية عن كثب لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتها المتنوعة وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وتسعي دائما الشركة علي الحفاظ علي جودة المنتجات التي نقدمها للمستهلك المصري.

والتي تأسست بعد الانتهاء من عملية التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة إلى ثلاث شركات في اكتوبر 2021عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023.

وتستثمر جدوى في ثلاث قطاعات رئيسية قطاع الاغذية، والذي يقوده الشركة العربية لمنتجات الألبان- باندا وشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف من خلال شركة يونيباك وقطاع الكابلات الذي يتمثل في شركة الكابلات الكهربائية المصرية، وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الكابلات في السوق المصري، حيث تقوم بإنتاج الكابلات النحاسية والألومنيوم.

جدوى للتنمية الصناعية نتائجها المالية العام المالي 2023 ارتفاع ايراداتها أصول الشركة

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