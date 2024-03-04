سفير بلغاريا بالقاهرة: مصر شريك لنا.. ونسعى لتعزيز التعاون إلى مستوى استراتيجى أرفع

أكد سفير بلغاريا لدى القاهرة ديان كاتراتشيف أن مصر وبلغاريا شريكتان، وتسعيان إلى تعزيز التعاون إلى مستوى استراتيجي أرفع، مشيرًا إلى أن 6 وزراء بلغاريين زاروا مصر منذ 20 يوما، وتم خلال هذه الزيارة تنشيط لجنة التعاون المشتركة والتوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون، لافتًا إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لبلغاريا في المنطقة، حيث بلغت التجارة الثنائية 1ر1 مليار دولار خلال عام 2023.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، مساء الأحد، خلال احتفال سفارة بلغاريا بالعيد القومي، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.



وأشار سفير بلغاريا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا أقيمت اعتبارا من عام 1926، وتعد مصر بوابة لبلغاريا في المنطقة العربية.



في سياق آخر، أشاد السفير بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية المصرية لتهدئة الأزمة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والتخفيف من معاناتهم، ومواصلة الحوار من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين، ومنع انتشار عدم الاستقرار، مؤكدًا دعم بلاده للمبادرات الرامية لاستعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين.