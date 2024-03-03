أسامة كمال: وفاة 10 أطفال جوعًا في غزة وصمة عار على جبين العالم

قال الإعلامي أسامة كمال إن وفاة 10 أطفال جوعًا في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية والعالم كله:"يتبقى أن يستيقظ ضمير العالم ويؤدي دوره وينقذ ما يمكن إنقاذه".

أسامة كمال: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع ضد أهل غزة

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المذاع على "dmc":"أتمنى أن ملف قضية الإبادة الجماعية الذي تنظره محكمة العدل الدولية يرصد سلاحًا مهمًا استخدمته إسرائيل" مشيرًا إلى أن إسرائيل أبهرتنا باستخدام أسلحة جديدة وغريبة.

وتابع "رأينا رصاص وقنابل الفسفور الأبيض وقذائف وأسلحة مثل اللوبي السياسي الصهيوني والكذب الإعلامي" مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم سلاحًا آخر مهم وهو سلاح التجويع.