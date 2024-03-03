الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة مصرفية: انفراجة جديدة بشأن البضائع المحتجزة بالموانئ

البضائع المحتجزة
البضائع المحتجزة بالموانئ

قالت د. مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية إن تأثير صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد المصري مرهون بكيفية إدارة الحكومة المصرية لهذا الملف.

وأضاف الشافعي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية عليها التزامات وأعباء تتحملها في ظل الظروف التي يواجهها العالم كله في الفترة الحالية، مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة أضاف للاستثمار المصري وأعاد الثقة للاقتصاد المصري.

وتابعت "يجب أن تحدد الدولة أولويات الإصلاح الاقتصادي وملف الاستثمار وانعكاساته على التدفقات الدولارية" مشيرة إلى أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه مرهون بدخول التدفقات الدولارية الأخيرة.

أوضحت أن الدولة تواجه مشكلة في انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالسالب بما يعادل 27.2 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا رقم نسبي كبير وتحد أمام الدولة المصرية.

واستكملت: "البنك المركزي استفسر عن البضائع المحتجزة وتكلفتها حاليًا، وهذا يعني حدوث انفراجة جديدة، لكي يتم الإفراج عن البضائع المحتجزة"، مشيرة إلى أن انخفاض سعر الدولار مرهون بقيمة الدولارات التي تدخل البلاد أو التدفقات الدولارية في الفترة المقبلة، إضافة إلى الإجراءات الرقابية المطلوبة من الدولة المصرية بخصوص الاتجار في العملة الأجنبية.

البضائع المحتجزة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدكتورة مروة الشافعي اكسترا نيوز

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