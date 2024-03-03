"الوطني الفلسطيني": قصف الاحتلال قوافل الإغاثة للمرة الثانية "إبادة جماعية" لسكان غزة

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، أن قصف جيش الاحتلال المجرم قوافل الإغاثة والمعونات الغذائية للمرة الثانية صباح اليوم، هو تأكيد وإصرار من قبل الاحتلال المجرم على دمويته وتصميمه التغول في حرب الإبادة والتطهير العرقي.

ولفت فتوح، بهذا الخصوص، إلى قصف الاحتلال لقافلة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح، صباح اليوم الأحد، حيث استشهد عدد من الأطفال والنساء وأصيب عشرات آخرين.

وأضاف رئيس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال يصر على استخدام جريمة التجويع لتعميق المأساة الإنسانية في القطاع وحرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على أية مساعدات غذائية، في انتهاك صارخ فاضح لكافة القوانين الانسانية والإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أشكالها، وهو مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية لم يشهده التاريخ.

واعتبر فتوح أن قيام الإدارة الأمريكية بإلقاء الطرود الغذائية من الطائرات، هو دليل واضح على عدم جدية هذه الإدارة بممارسة الضغط الحقيقي لإجبار حكومة الاحتلال إدخال المساعدات عبر المعابر والمنافذ البرية لقطاع غزة.

وجدد فتوح، دعوته للمجتمع الدولي الخروج من إطار التنديد والادانة والقلق والصمت غير المبرر، والقيام بخطوات عملية لإجبار الاحتلال الفاشي على وقف حصاره المجرم وحربه الهمجية لتهجير الشعب الفلسطيني وطمس القضية الفلسطينية.

جيش الاحتلال ينفذ سلسلة أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

وسبق، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 40 استهدافا على مناطق شمال خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي وجنوب شرق دير البلح.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن سلسلة من الأحزمة النارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في مناطق حمد والقرارة وتبة 86 وشرق دير البلح بما يزيد على 40 غارة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة استهدافات في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس.