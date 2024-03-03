الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل. 

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل إستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. 


وقع الاتفاقية كلا من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.

 

-شراكات إستراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير


وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوي الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع. 

 

-رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر


وفي بداية حديثها، تقدمت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل؛ لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي، وثمنت الدكتورة رشا راغب  التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤكدة أن هذا البروتوكول "من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار  في رأس المال البشرى أهم ثرواتنا الغير ناضبة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأكاديمية الوطنية للتدريب المجالات التكنولوجية الكوادر البشرية الدكتورة رشا راغب التقنية الحديثة

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