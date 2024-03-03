الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على صادق الكرعاوى.. أحد أبرز الشخصيات فى مجال التعليم

جريدة الدستور

أصبح  علي صادق الكرعاوي، من أهم أساتذة مادة الرياضيات في الجمهورية، عبر تقديمه للعديد من المساعدات للطلبة سواء بالشرح أو الدعم النفسي أو الاستشارات المتواصلة، على مدار عمله الدءوب.

ويواصل الأستاذ علي صادق، دوره المجتمعي في نجاح التعليم في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار حرص علي صادق على تلبية احتياجات وتفضيلات الطلبة، وتقنية شرح المادة لهم ورغبته في ايصال المعلومة بطريقة سلسة وسريعة إلى ذهن الطلاب، بالإضافة لنشر الشروحات اليومية عبر منصات التواصل حتى تكون العملية التعليمية أكثر فعالية وجاذبية.

ويستمر علي صادق الكرعاوي منذ إنشائه قناة على منصة يوتيوب عام 2013 في دعم التعليم بالعراق، محققًا نجاحًا كبيرًا في المنطقة العربية، حيث أسهم علي صادق في تسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية.

كما ساهم الكرعاوي أيضا في تعزيز وتسهيل متابعة دروس مادة  الرياضيات، وذلك في إطار جهود تحسين شرح المادة لهم، في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا المتنوعة.

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