مسلسلات رمضان 2024.. صدفة لـ ريهام حجاج

يناقش مسلسل صدفة مشاكل وقضايا المراهقين وطلاب المدارس، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، وكيفية التعامل معهم بشكل سليم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل صدفة



عدد الحلقات: (30 حلقة)

بطولة: ريهام حجاج- خالد الصاوي- عصام السقا- ميار الغيطي- سلوى خطاب- رحاب الجمل

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: سامح عبد العزيز

إنتاج: شركة فانتدج



التصنيف: (اجتماعى)

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج

ويذاع مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على أكثر من قناة خلال الشهر الكريم، وهم dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.

https://fb.watch/qA3xVD00Ir/?mibextid=Nif5oz