غرفة الحبوب تعلن دخول شحنات من الفول للأسواق

قال محمود الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الفول شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع أسعار الدولار، حيث إن مصر تستورد كميات كبيرة من الفول من الخارج، وتصل إلى نسبة 80% من الخارج، والفول البلدي يغطي 20% في السوق المصرية.

دخول شحنات من الفول للأسواق

وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب صفقة "رأس الحكمة" شهدت أسعار الحبوب تراجعا بنسبة كبيرة، وكان ضمن تلك الحبوب الفول، مشيرًا إلى أن البلد يشهد دخول كميات من الفول بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، حيث إن استهلاك المصريين في شهر رمضان يكون ضعف استهلاك باقي شهور العام.

وأضاف عضو غرفة الحبوب أن أسعار الفول المستورد شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد صفقة "رأس الحكمة"، حيث أتت هذه الصفقة بتوفير الدولار في السوق مع تراجع أسعاره، ما أدى إلى تخفيض أسعار الفول وتوفير فرصة للمستهلكين للحصول على منتجات غذائية بأسعار أكثر تنافسية.

تراجع الأسعار قبل رمضان

وأشار إلى أن الموانئ ستستقبل خلال الأيام الجارية 100 ألف طن من الفول لطرحها في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في ضبط الأسعار لدى المستهلك، إضافة إلى أن هناك كميات من الفول البلدي متواجدة في السوق المصرية، حيث إن مصر يكون لديها مخزون استراتيجي دائما من السلع الهامة مثل الفول.

وقال إن مصر تستورد الفول من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، حيث قدرت المساحة المزروعة بالفول في مصر بـ130 ألف فدان فقط، مشيرًا إلى أن الفول من الزراعات التي يكون لها منافسون بشكل كبير أثناء زراعته، مثل القمح والبرسيم الكاروية وغيرها من الزراعات التي يكون لها عائد أعلى لدى الفلاح.