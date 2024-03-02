الأحد 03 مارس 2024
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رياضة

إبراهيم حسن يتواصل مع المحترفين السبعة المنضمين لمعسكر الإمارات

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم اختيار ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي تتخلله بطولة ودية مع منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس والمقرر إقامتها بالإمارات.

وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني يتمنى كل التوفيق والسلامة للاعبيه المحترفين السبعة الذي وقع الاختيار عليهم لمعسكر مارس، والتأكيد على أن الجهاز حريص كل الحرص في المقام الأول على سلامة اللاعبين، وفي حالة إصابة أى لاعب سيتم حسم أمره من قِبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية.

كما تواصل الكابتن إبراهيم حسن تليفونيًا مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر، خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليهم، متمنيًا لهم التوفيق إلى جانب الترتيب  للمواعيد الخاصة بانضمامهم لمعسكر المنتخب.

وأبدى الكابتن إبراهيم حسن سعادته بالروح العالية التي وجدها في اللاعبين من خلال التواصل معهم وتأكيدهم على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم بلدهم عاليًا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين هم: 
محمد صلاح 
أحمد حجازي 
محمود حسن تريزيجيه 
حمدي فتحي 
مصطفي محمد 
عمر مرموش
محمد شريف.
ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

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