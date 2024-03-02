بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى.. "ماجيك لاند الحكير" تطلق أكبر مشروع ترفيهى فى الشرق الأوسط

أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة الرائدة في مجال السياحة والترفيه بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي مشروع "تانزا" بنظام حق الانتفاع، والذي يعد أضخم مشروع ترفيهي متكامل في مصر ممول باستثمارات تصل إلى مليار ومائة مليون جنيه مصري، وذلك بحضور عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ومحمود جابر الرئيس التنفيذي للمشروع، ونخبة من رواد الصناعة والترفيه والاستثمار السياحي وعدد من قيادات مدينة الإنتاج الإعلامي ومجموعة الحكير وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين المجموعة وبين مدينة الإنتاج الإعلامي.



وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الجبالي أن العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية تشهد في الفترة الحالية متانة وقوة وتعاونًا في كافة المجالات، بدعم من القيادة السياسة للبلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية الهامة للعلاقات بينهما، خاصة بعد أن قامت مصر بإزالة كافة الصعوبات والتعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين، وأصبحت الفرص واعدة للاستثمار في مصر.

وفي هذا الإطار رحب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعاون القائم بين المدينة ومجموعة الحكير في إطلاق مشروع "تانزا" والذي يتجاوز حجم استثماراته مليارًا ومائة مليون جنيه.

وأضاف الجبالي أن المدينة قدمت الدعم الكامل للمشروع من خدمات فنية ومرافق ودعم لوجستي وكافة التسهيلات الإدارية والجمركية، وقال إن المدينة باعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة تتطلع للمزيد من التعاون بينها وبين المجموعة، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مثل هذه المشاريع في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وفي ختام كلمته أكد الجبالي على حرص مصر على تعزيز علاقتها بالمملكة في كافة المجالات في ظل ما تشهده البلدين حاليًا من حراك اقتصادي نشط، وعصر تنموي جديد، كما عبر عن خالص التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا ولمجموعة عبدالمحسن الحكير بكافة قيادتها وللعاملين بها وللحضور الكرام بهذه المناسبة الهامة متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح والازدهار.

من جانبه أعرب محمود جابر الرئيس التنفيذي لمشروع "تانزا" عن سعادته بإطلاق هذا المشروع اليوم والذي يعد حجر زاوية جديدة في قطاع السياحة والترفيه في الشرق الأوسط حيث يقدم مفهومًا جديدًا في عالم السياحة والترفيه في مصر لما يتمتع به من طاقة إنتاجية ضخمة وإمكانيات ترقي للمستوى العالمي، حيث يضم مجموعة من أكبر المتخصصين على مستوى الشرق الأوسط ليضاهي في دقته ومعاييره أكبر المشاريع الترفيهية المتكاملة عالميًا.



وأضاف أن المشروع يضم سبع مناطق ترفيهية منطقة القارات، ومنطقة التسارع، ومنطقة الرياضة، ومنطقة الغابات، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الأطفال والدولفيناريوم، بحيث تتميز كل منطقة بخصوصيتها الترفيهية الاستثنائية.

جدير بالذكر أن مجموعة الحكير القابضة مجموعة سعودية رائدة في مجال السياحة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأسست الشركة في عام 1965 وتعد من أكبر الشركات السعودية المستثمرة في هذا المجال، حيث تمتلك المجموعة 67 مدينة ترفيهية منتشرة في مدن المملكة والإمارات والهند ومصر، كما حصلت المجموعة على العديد من الجوائز في مجالات التميز السياحي بفضل التزامها بمعايير الجودة والسلامة والترفيه الآمن.