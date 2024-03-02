بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

قالت جامعة العريش إن حادث نيرة الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، محل تحقيق منذ لحظة وقوعها، من جانب الجهات المعنية، حيث سارعت النيابة العامة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بعملها على الفور، للكشف عن كل المُلابسات المتعلقة بالحادث.

وأشارت الجامعة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنها تنتظر نتائج تلك التحقيقات دون استباق لها احترامًا لسيادة القانون.

ولفتت إلى تقديم رئيس الجامعة واجب العزاء لأسرة الطالبة نيرة، وتدعو أسرة الجامعة أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

ونوهت بأن هذا البيان يأتي توضيحًا من جامعة العريش وتعقيبًا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والبرامج، حول حادث وفاة الطالبة نيرة صلاح الزغبي، بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

قرارات من النيابة

يأتى ذلك فيما أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بتشريح جثمان نيرة الزغبي الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

ووفقا لبيان النيابة العامة، فإنه فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة نيرة الزغبي الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

كما استمعت إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كل التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

وأضافت: إلا أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي، قامت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تمت إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها الذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة ابنتهم، فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة.