السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير البيئة الأذربيجاني: نتطلع إلي الاستفادة من التجربة المصرية بمؤتمر المناخ cop27

لقاء وزيرة البيئة
لقاء وزيرة البيئة و البيئة بأذربيجان

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 المزمع عقده بباكو نوفمبر القادم لتوحيد الرؤي ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة وذلك علي هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي. 

في بداية اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين متمنية استمرار التعاون لدعم العمل البيئي علي المستويات المحلية،الإقليمية والعالمية خاصة خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29، والذي تتشرف اذربيجان بتنظيمه أواخر هذا العام.

وقد استعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التجربة المصرية الناجحة في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ أواخر عام ٢٠٢٢ لافتة إلي تميز مصر خلال استضافتها المؤتمر في ربط البيئة  بإحتياجات الإنسان الأساسية وحياته سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر  أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع. 

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وزيرة البيئة: من حق الفلسطينيين بالحصول على احتياجاتهم الأساسية من الموارد الطبيعية

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وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر خلال مشاركتها فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة

وشددت وزيرة البيئة علي دور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر لافتة الي دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ  من خلال إدارة هذا الملف الهام والعمل علي الاستعانة بخبراتهم وتوجيهها بما يتماشي مع الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ وبما يخدم القرارات الناجمة عنه.

كما أشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء الى المبادرات الرئاسية والتى تم تبنيها أثناء مؤتمر المناخ  cop27 وكيفية اعدادها والجهات التى ساهمت فى طرحها وإعدادها مما جعلها نموذج يشيد به العالم متمنية الاستفادة منها خلال اعداد المبادرات المزمع طرحها في مؤتمر باكو هذا العام.

وأعرب وزير البيئة الأذربيجاني عن رغبته بالاطلاع علي التجربة المصرية عن قرب وزيارة جمهورية مصر العربية لمقابلة الفاعلين الأساسيين لنجاح المؤتمر حتى يتم البناء عليها والاستفادة بها في تنظيم مؤتمر المناخ cop29، وهو ما رحبت به وزيرة البيئة.

جديرًا بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، والتي يشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.

COP27 المبادرات الرئاسية وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان مؤتمر المناخ التاسع والعشرين الأمم المتحدة للبيئة

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