السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد أب ونجليه احتجزوا سائق توكتوك في الجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عاطل ونجليه، لاحتجازهم سائق توك توك، لسابقة سرقته التوكتوك الخاص به 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجنى عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم "تم ضبطه" لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر "مُقيد الحرية" وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصال هاتفى من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة "توك توك" لسابقة قيامه بسرقة مركبة "توك توك" أخرى خاصة به وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، ونجليه "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة  التحقيقات.

 

قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة شمال الجيزة حبس عاطل سرقته التوكتوك الخاص م قيد الحرية

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