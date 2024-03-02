السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب يانج أفريكانز: حزين للخسارة من الأهلى.. فريقى لعب بشكل جيد

الأهلي ويانج أفريكانز
الأهلي ويانج أفريكانز

أبدى ميجيل جاموندي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني، حزنه الشديد على الخسارة من الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدف نظيف في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاموندي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن المباراة كانت متكافئة إلى حد بعيد بين الطرفين لذلك فهو حزين للخسارة.

وأضاف أن فريقه لعب بشكل جيد وكان لديه أكثر من فرصة لتسجيل أهداف.

وأوضح: "لاعبو الأهلي لديهم الكثير من الخبرات منحتهم فوز اليوم وحصد النقاط الثلاث".

وأكد أن فريقه سيركز في مباريات دور الثمانية بعد التأهل إليه وينتظر إجراء القرعة.

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ميجيل جاموندي الاهلى يانج أفريكانز التنزاني مباراة الأهلي ويانج أفريكانز دورى ابطال افريقيا

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