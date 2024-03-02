السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هولندا تخصص 250 مليون يورو لشراء الذخيرة لأوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين أن هولندا ستخصص 250 مليون يورو لشراء ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقا لـ " روسيا اليوم".

وكتبت أولونجرين في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "تخصص هولندا 250 مليون يورو في إطار المبادرة التشيكية لتوريد عدد كبير من قذائف المدفعية لأوكرانيا".

وأضافت أن هولندا ستقدم لأوكرانيا كذلك قوارب سريعة، بما فيها 14 قاربا هوائيا وزوارق قتالية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أعلن في وقت سابق أن المملكة تعتزم تخصيص أكثر من 100 مليون يورو لدعم المبادرة التشيكية لشراء قذائف المدفعية لأوكرانيا.

وبشكل عام من المتوقع أن تخصص هولندا ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا في عام 2024.

وتتمثل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس التشيكي بيتر بافيل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، في إيجاد مئات الآلاف من القذائف التي يمكن شراؤها من دول أخرى ونقلها إلى أوكرانيا بسرعة بشرط توفر الضمانات المالية اللازمة من الشركاء.

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