الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: الولايات المتحدة ستشارك فى عمليات الإنزال الجوى للمساعدات بغزة

غزة
غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة ستنزل جوا مساعدات وإمدادات إنسانية إلى غزة. 

وقال مسئول أمريكي في وقت سابق، إن الجيش الأمريكي يعمل على تنفيذ عمليات الإنزال الجوي هذه للفلسطينيين في الأيام المقبلة.

وفي حديثه بالمكتب البيضاوي، قال بايدن إن الولايات المتحدة “ستبذل قصارى جهدها” لتوصيل مساعدات إضافية إلى غزة، التي تتعرض لقصف عنيف من قبل إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر".

المساعدات لا تتدفق إلى غزة 

 

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وقال بايدن إن المساعدات لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية، وإنه يعمل على التوسط للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يسمح بدخول مساعدات إضافية إلى القطاع.

ويدعو المسئولون الأمريكيون إسرائيل إلى فتح معابر إضافية لدخول المساعدات إلى غزة، ويستكشفون أيضًا إمكانية إسقاط المساعدات جوًا في القطاع. 

بايدن غزة حماس 10 إسرائيليين جوا

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