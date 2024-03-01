الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصطفى شوبير: حققنا المطلوب أمام يانج.. وجاهزون لنهائى كأس مصر

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، التي ‏انتهت بالفوز بهدف بدون رد.‏

وأوضح أن الفريق حقق المطلوب وهو الفوز وتصدر المجموعة، والصعود إلى دور الـ٨ في المركز الأول.‏

وأشار شوبير إلى أن الجهاز الفني واللاعبين كان لديهم رغبة كبيرة في حسم المباراة دون تعرض أحد للإصابة أو الإجهاد قبل خوض المباراة القادمة في نهائي كأس مصر.

وشدد على أن الأهلي هدفه الفوز في جميع المباريات، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على اللقب.‏

واختتم تصريحاته: أغلقنا صفحة بطولة إفريقيا مؤقتًا، ونبدأ الاستعداد بشكل مميز لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر، ونسعى للفوز وتحقيق لقب البطولة لإسعاد الجماهير.

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