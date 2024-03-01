الجمعة 01 مارس 2024
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توك شو

خارجية فلسطين: سنكون أمام هجوم للاحتلال فى رفح حال فشل وقف إطلاق النار

وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين

قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، إننا سنكون أمام هجوم برفح حال فشل وقف إطلاق النار.

وأضاف "المالكي"، خلال جلسات نقاشية بمجموعة الاتصال في غزة بمنتدى أنطاليا في تركيا: "لم يتبق أمام أهل غزة بعد التهجير داخل قطاع غزة، سوى هدم بوابات المعبر والدخول إلى الأراضي المصرية".

وأكد أن الهدف الثاني غير المعلن لقوات الاحتلال هو تهجير أهل غزة من الشمال إلى الوسط ومن الوسط إلى الجنوب، والآن أهل غزة لا يجدون أي مقومات للحياة، علاوة على نية إسرائيل ضرب رفح الفلسطينية وهي جريمة تهجير واضحة لإخلاء قطاع غزة تمامًا.

وأوضح أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب، لافتًا إلى أن نتنياهو لا يريد وقفًا لإطلاق النار في غزة، ولذلك الهدف الذي حققته إسرائيل اليوم القضاء على مقومات الحياة البشرية في قطاع غزة بشكل وحشي تمامًا.

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