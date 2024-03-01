لبنان يدين "مجزرة النابلسي" ويدعو لمحاسبة وعقاب الجهة المسؤولة

أدانت الخارجية اللبنانية، القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ودعت الخارجية اللبنانية، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وعدم إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.

وأكدت الخارجية اللبنانية أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة.