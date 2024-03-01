الجمعة 01 مارس 2024
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عالم

موريتانيا: أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد

وزير الاقتصاد الموريتاني
وزير الاقتصاد الموريتاني

قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، إن مليون ومائتي ألف شخص في موريتانيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكد الوزير- خلال مائدة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة هذا العام- أن التقديرات الناتجة عن تقييم احتياجات الإطار المتناسق لشهر نوفمبر، وتقديرات وزارة الثروة الحيوانية، تشير إلى أن مائتين وأربعين ألف شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد سيستفيدون خلال موسم الصيف من تحويلات نقدية.

مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى موريتانيا

كما أشار إلى  حاجة مليون ومائتي ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لتوزيعات غذائية؛ حتى لا يقعوا ضحية لمزيد من الهشاشة الغذائية، إضافة إلى الاحتياجات الضرورية لحماية الثروة الحيوانية خلال هذه السنة.

وأوضح الوزير الموريتاني، أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لخطة الاستجابة لهذا العام تقدر بما يعادل 58 مليون دولار.  

موريتانيا انعدام الأمن الغذائي تحويلات نقدية الثروة الحيوانية الهشاشة الغذائية

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