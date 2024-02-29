أحمد رزق مفاجأة رمضان.. ما طبيعة الصراع مع أمير كرارة في بيت الرفاعي؟

يشارك الفنان أمير كرارة في ماراثون دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يعرض خلال رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك كرارة البطولة عدد من نجوم الوسط الفني ومن ضمنهم الفنان أحمد رزق والذي يظهر في دور جديد ويجسد شخصية مختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل.

صراع أحمد رزق مع أمير كرارة

يقدم أحمد رزق دور وشكل مختلف من حيث الشخصية التي يجسدها والشكل الخارجي الذي يظهر به، حيث أنه يقوم بدور ابن عم الفنان أمير كرارة وينشأ الصراع بينهم على زعامة عائلة الرفاعي.

ويجسد “رزق” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، شخصية “فاروق” وهو تاجر آثار وأحد أعداء “ياسين” أمير كرارة، بسبب الميراث.

مسلسل بيت الرفاعي

في إطار تشويقي يدور مسلسل بيت الرفاعي، حيث يجسد النجم أمير كرارة، دور تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ومنذ أيام قليلة أعلن المخرج أحمد نادر جلال قد انتهى من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

سمى المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعي".

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