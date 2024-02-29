الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السيسى وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وشدد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، ما يحقق تحسنًا حقيقيًا في الأوضاع بالقطاع، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكدًا إدانة مصر الكاملة استهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معربًا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة، سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم، كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما.

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